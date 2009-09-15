Жизнь Минска 15 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЁНОК ПОПАЛ ПОД КОЛЁСА ВНЕДОРОЖНИКА

Трагедия произошла во дворе дома по улице Янки Лучины. Водитель парковался задним ходом и не заметил выбегающего из-за микроавтобуса ребёнка.

Мальчик доставлен в детский хирургический центр с предварительным диагнозом "ушиб живота". В момент происшествия с водителем в автомобиле находилась жена и двое детей. Виновные и пострадавшие – жильцы одного двора.



В МИНСКЕ СТАЛО НА ОДНУ ОСТАНОВКУ БОЛЬШЕ

В маршруте 123 автобуса сообщением «Лошица-2»–«Площадь Независимости» появился еще один плановый автостоп. «Прушинских-62» – так гласит табличка. Транспорт стартует с новой точки отсчёта с сегодняшнего дня. Расписания пока нет, но первые пассажиры уже в ожидании чуда. Эту скамейку здесь ждали 4 года.



ПОЧЕМУ ДОРОГА С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НА СЕМАШКО МОЖЕТ ПО ПРАВУ НАЗЫВАТЬСЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ

Постоянный зелёный свет здесь горит всего 6 секунд. Преодолеть 4 полосы здесь сможет только спринтер. Длительность мигания светофора в ГАИ высчитывают по формуле: ширину проезжей части делят на среднюю скорость пешехода. Нехитрую формулу вывели и для этого участка дороги.

– На указанном светофорном объекте данная длительность составляет 16 и 17 секунд. Данное время обеспечивает безопасный переход каждому пешеходу, – сообщил инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис МИНКЕВИЧ.

По нашему секундомеру время с мигающим зелёным светом составляет 13 секунд. Пару секунд как раз не хватает для благополучного приземления. Бег на короткую дистанцию не вызывает восторга.



НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗАФИКСИРОВАНА НЕБЫВАЛАЯ ЖАРА

Судя по информационному табло, температура в Минске колебалась от +36 до +37 градусов. Оказалось, столичный термометр приврал градус ровно в два раза. Табло выдавало желаемое за действительность в течение всего дня по непонятным причинам. Такой же летний зной наблюдался сегодня лишь в Шарм-эль-Шейхе.



ГОРОДСКАЯ РАТУША ОТКРЫЛА ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Бесплатные экскурсии по незнакомым интерьерам давно знакомого здания – ещё один подарок ко Дню города. Несмотря на будний день, гиды без работы не остались. Сотни прохожих сменили маршрут, чтобы узнать историю и легенды архитектурного памятника изнутри.



ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Менее, чем через месяц стартует перепись населения. И уже идёт подготовка команды из 9 тысяч человек. В анкете – 37 вопросов. Если какой-то из них не понравится, его можно пропустить. Также можно ответить за близкого человека, если его нет дома, или отправиться на стационарный переписной участок.



ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ КОНКУРСА «МИСС МИНСК-2009» НА САЙТЕ СТВ

Первой в свободном виртуальном доступе оказалась самая фотогеничная финалистка – «Мисс-фото» Кристина Кучинская. Диалог с титулованной красавицей продлился почти полтора часа. Поклонники интересовались личной жизнью финалистки и её планам на будущее.

Второй стала девушка, которая сама привыкла задавать вопросы. Любимица СМИ и обладательница титула «Мисс пресса» Лейла Исмаилова также не вложилась в отведенное время. Сообщения сыпались ещё задолго до время «Ч». А самый популярный вопрос стал почти злобой дня – «Как вы отбиваетесь от поклонников?».



ИСТОРИЯ МИНСКА 15 СЕНТЯБРЯ

В этот день была основана Государственная библиотека БССР. Она образовалась на базе БГУ ровно 77 лет назад. А в 1951 в этот день Минский радиозавод выпустил первую продукцию – знаменитые радиолы «Минск-Р-7». И наконец, ровно год назад в эфир вышел первый выпуск программы «Столичные подробности».



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