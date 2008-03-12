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Жизнь горожан стала комфортнее:

12 марта 2008 15:30
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Заработная плата в целом по городу еще в декабре 2007-го превысила семизначную цифру. Эти данные сегодня озвучили на сессии городского совета. Жители столицы стали меньше жаловаться. Например, число обращений по вопросам работы жилищно-коммунальных служб сократилось на 20%. Большинство прогнозных показателей социально-экономического развития Минска по итогам прошлого года выполнены. Рост инвестиций - 22%, их общий объем - более 6 триллионов рублей. В ближайшие годы Минск преобразится. Сейчас разрабатывается проект нового генерального плана города.
# общество

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