«Живые» кресла – бескаркасная мебель, принимающая любую форму тела и абсолютно безопасная для детей

В сказке «Мойдодыр» Корнея Чуковского упоминается много ненароком оживших предметов. Вот только о живых креслах – ни слова. А такие, оказывается, существуют не только в сказках, но и в нашей повседневной жизни.

Максим Швед, консультант:

В разных странах живые кресла называют по-разному: в Англии называют «бинбэк», «лэйзи бэк», «сакко». Вот «сакко», в общем, изначально и называлось мешком. Его изобрели в Италии в 1968 году и изобретатели назвали его «сакко».

Как только вы присядете в такое кресло, вопрос «почему же все-таки оно живое» отпадает сам собой. За счет своей пластичной конструкции кресло легко поладит с формами любого тела. И, кстати, ваш позвоночник тоже останется доволен.

Максим Швед, консультант:

На самом деле градус должен быть немного запрокинувшись, тогда масса тела распределяется по-другому и напряжения на позвоночнике нет, это даже полезно.

Заменять подобными бескаркасными изделиями все сидячие места в доме, скорее всего, не стоит. Серьезной сосредоточенной работой заняться в таком кресле вряд ли получится.

Максим Швед, консультант:

Это кресло для расслабления, не предполагается, что вы будете расслабляться 24 часа в сутки.

Впрочем, и в солидных офисах такой легкомысленной мебели нашлось серьезное применение.

Максим Швед, консультант:

Более расслабленная атмосфера, иногда берут в офис, чтобы было место, где клиента можно предварительно расслабить.

Секрет удобства бескаркасных сидений, в общем-то, прост: все дело в нехитрой, но продуманной конструкции.

Максим Швед, консультант:

Суть главная – это мешок с наполнителем, с полистиролом, то бишь с пенопластом, только определенной марки и фракции.

«Живые» кресла – изделия «долгоиграющие». Конечно, при правильном уходе. Не располагайте их вблизи отопительных приборов, не оставляйте мокнуть под дождем. При необходимости чехол можно сдать в химчистку или же просто протереть влажной тканью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Нуждаются такие изделия и еще в одной процедуре.

Максим Швед, консультант:

Наполнитель в нем время от времени надо досыпать, пенопласт сминается. В конце концов, будете в шкурке сидеть. Желательно раз в полгода досыпать, чтобы оно было живым, а не унылым.

Если вас беспокоит, что мягкое кресло-мешок не впишется в ваш интерьер, можете не волноваться. Они бывают абсолютно различными как по дизайну, так и по форме.

Максим Швед, консультант:

Бывают бесформенные, которым надо придавать форму для того, чтобы удобно сидеть: груша, мяч. А бывают кресла, которые пошиты специально так, чтобы были узнаваемые очертания.

Кстати, такие кресла будут гармонично смотреться не только в интерьере, но и на природе. Небольшой вес (до 5 кг) позволяет взять их с собой на отдых, причем в любое время года.

Максим Швед, консультант:

Зимой греют очень хорошо. Наполнитель – пенопласт, им утепляют стены, поэтому можно на рыбалку братьи греться.

Отсутствие острых углов и травмоопасных деталей, универсальность размера и функциональность делает «живые» кресла почти идеальным предметом мебели и для детской комнаты.