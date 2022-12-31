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Живущие в Евросоюзе белорусы просят вернуть прямые авиарейсы на родину

31 декабря 2022 13:11
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Накануне главного семейного праздника наши соотечественники, которые оказались за рубежом, в соцсетях развернули кампанию с призывом вернуть прямые рейсы в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живущие в Евросоюзе белорусы просят вернуть прямые авиарейсы на родину-1

Для проживающих в разных странах Европы главное пожелание в новом году, чтобы небо открылось и была возможность в любой момент прилететь на родину. Посты с определенными хештегами расходятся из Словакии, Болгарии, Испании, Финляндии, Сербии, Эстонии. Наши соотечественники пишут, что в эти праздники, которые принято отмечать вместе с семьей, они ждут чуда – возможности встретиться с родными и близкими без дополнительных трудностей. Многие белорусы оставляют свои комментарии под сообщениями с пожеланиями, чтобы быстрее разрешилась проблема, которая служит разделяющей линией.

Живущие в Евросоюзе белорусы просят вернуть прямые авиарейсы на родину-4

В мае 2021 года ЕС ввел ограничения для полетов европейских авиакомпаний над Беларусью, а национальным авиаперевозчикам запретили использовать свое воздушное пространство и приземляться в европейских аэропортах. Это ограничение действует до сих пор.

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# Санкции # общество # Фотофакт

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