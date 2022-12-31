Живущие в Евросоюзе белорусы просят вернуть прямые авиарейсы на родину

Накануне главного семейного праздника наши соотечественники, которые оказались за рубежом, в соцсетях развернули кампанию с призывом вернуть прямые рейсы в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проживающих в разных странах Европы главное пожелание в новом году, чтобы небо открылось и была возможность в любой момент прилететь на родину. Посты с определенными хештегами расходятся из Словакии, Болгарии, Испании, Финляндии, Сербии, Эстонии. Наши соотечественники пишут, что в эти праздники, которые принято отмечать вместе с семьей, они ждут чуда – возможности встретиться с родными и близкими без дополнительных трудностей. Многие белорусы оставляют свои комментарии под сообщениями с пожеланиями, чтобы быстрее разрешилась проблема, которая служит разделяющей линией.