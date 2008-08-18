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Животные должны будут получить паспорт с фотографией

18 августа 2008 10:41
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Правила перевозки домашних питомцев через границу ужесточились. Теперь перед отъездом животное обязательно должно получить документ, удостоверяющий личность. В ветеринарном паспорте – биография, прививки и даже фотография питомца.

Чипирование теперь стало одним из обязательных требований при выезде за рубеж. Процедура эта абсолютно безболезненна. По микромультипаспорту можно определить не только возраст и прописку, но и всю родословную. Однако и это еще не конечное требование. Необходимо получить ветеринарное свидетельство, которое позволит выехать в СНГ, или международный сертификат – для выезда в страны дальнего зарубежья.
# общество

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