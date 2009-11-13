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Живая корова продана за 1,2 млн долларов

13 ноября 2009 14:29
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Самой дорогой в мире коровой стала черно-белая трехлетка голштинской породы по кличке Голд Мисси.

Она была продана в четверг на Королевской зимней ярмарке в Торонто за 1,2 млн долларов. Суперэлитное животное появилось на свет на ферме Блойса Томсона в окрестностях города Френчфорт (провинция Остров принца Эдуарда), передает NEWSru.com.

«Сейчас это самая ценная молодая корова в мире, — заявил журналистам Томсон, занимающийся разведением голштинской породы. — Она продается на условиях контракта на получение генетического материала, и в предстоящие годы это сильно повлияет на улучшение породы в разных странах». По его словам, Голд Мисси — одна из лучших коров в Северной Америке.

# общество

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