Живая корова продана за 1,2 млн долларов

Самой дорогой в мире коровой стала черно-белая трехлетка голштинской породы по кличке Голд Мисси.

Она была продана в четверг на Королевской зимней ярмарке в Торонто за 1,2 млн долларов. Суперэлитное животное появилось на свет на ферме Блойса Томсона в окрестностях города Френчфорт (провинция Остров принца Эдуарда), передает NEWSru.com.

«Сейчас это самая ценная молодая корова в мире, — заявил журналистам Томсон, занимающийся разведением голштинской породы. — Она продается на условиях контракта на получение генетического материала, и в предстоящие годы это сильно повлияет на улучшение породы в разных странах». По его словам, Голд Мисси — одна из лучших коров в Северной Америке.