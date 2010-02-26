Жителям шведского города запретили ходить под крышами с сосульками

Муниципалитет шведского города Хальмстад принял уникальное решение, запретив жителям ходить вдоль фасадов домов, с которых могут падать сосульки или снег.

Работы по очистке крыш зданий в городе уже начались — на улицы Хальмстада вышли 100 человек. Однако чтобы обезопасить все крыши, потребуется около двух недель. В этой связи городские власти официально запретили горожанам ходить вдоль фасадов. Как пояснили в мэрии, запрет предназначен для тех, кто не обращает внимания на ограждения, предостерегающие надписи и рискует тем самым своей жизнью.

Муниципальные власти пошли на такой шаг для профилактики потенциальных травм от падающих сосулек. Никаких карательных мер против нарушителей не предусмотрено. Максимум, что ожидает нарушившего запрет горожанина, — строгий выговор от полицейского, передает БЕЛТА. Но и компенсации от городских властей в случае падения сосульки рисковый житель Хальмстада не получит.