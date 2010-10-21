Жителям некоторых городов Беларуси планируется давать кредиты под 1% годовых на 40 лет

На вопросы газеты «Звязда» ответил начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Беларуси Александр Горваль.

Где планируется осуществлять массовое строительство жилья?

План по агрогородкам остается на уровне строительства трех жилых домов на хозяйство в год. Более остро стоит жилищный вопрос в малых и средних городах. Однако там у людей порой не хватает доходов, чтобы получить даже льготный кредит и успешно его обслуживать. Поэтому на днях подготовлен проект Указа Президента Беларуси, где предлагается распространить более привлекательные кредиты под

1 процент годовых сроком на 40 лет на граждан, постоянно проживающих и работающих в городах с населением до 50 тысяч человек - таких как Кобрин, Слуцк, Речица и Светлогорск.



Наверное, самый болезненный вопрос касается стоимости жилья. Специалисты уже подсчитали, как жилье будет дорожать в следующем году?



Согласно результатам третьего квартала, квадратный метр жилья для лиц, которые строили квартиры с государственной поддержкой, стоил 1 млн 492 тысячи рублей. Это средняя стоимость жилищного квадрата по стране в чистом виде без инфраструктуры и благоустройства территорий. Получается, что, как и прежде, жилищный квадрат для очередников стоит в пределах 500 долларов. В следующем году мы прогнозируем увеличение этой стоимости в рамках общеэкономических показателей - около 12-13 процентов. Для очередников в 2011 году средняя стоимость квадратного метра жилья будет не более чем 1,5 млн рублей плюс 12-13 процентов. Замечу, что эти цифры останутся неизменными, если для Беларуси не будет существенно увеличена цена на энергоносители в следующем году.