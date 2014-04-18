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Жительница Жодино решила поклеить новые обои в доме, а под старыми нашла на стенах фронтовые письма прабабушки

18 апреля 2014 15:57
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Новости Беларуси. Уникальная находка. Жительницу Жодино Екатерину Казакевич, в то время, когда она переклеивала обои в загородном доме, ждала неожиданность - со стен посыпались письма с фронта. Это была переписка военных лет ее прабабушки и прадедушки.

В пожелтевших от времени треугольниках красноармеец Михаил Самуйлов признавался в любви своей молодой жене Надежде, рассказывал, что преданно служит Родине. Михаил не вернулся с войны. А Надежда всю жизнь хранила фотокарточку и дорогие сердцу письма с фронта.

Семейную реликвию правнучка Екатерина Казакевич передали в городской музей. Здесь бережно хранят несколько сотен фронтовых писем. Сотрудники музея их перечитывают, обрабатывают и сберегают на века для будущих поколений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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