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Жительница Витебского района расчленила своего сожителя

13 мая 2010 09:41
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Об исчезновении сына в правоохранительные органы в этом месяце сообщила 80-летняя пенсионерка из деревни Бригитполье Витебского района.

В ходе проверки, проводившейся по данному факту, было установлено, что убийство 53-летнего мужчины еще в январе совершила его сожительница 1950 года рождения. После ссоры женщина нанесла спящему человеку два удара топором в голову и спрятала тело возле дома в снег. В середине марта она решила избавиться от неприятного соседства: расчленила труп и закопала в лесу. Всем знакомым женщина говорила, что ее сожитель отправился на заработки в Россию.

По факту убийства в отношении жительницы Витебского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает БЕЛТА.
# общество # происшествия

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