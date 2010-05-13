Жительница Витебского района расчленила своего сожителя

Об исчезновении сына в правоохранительные органы в этом месяце сообщила 80-летняя пенсионерка из деревни Бригитполье Витебского района.

В ходе проверки, проводившейся по данному факту, было установлено, что убийство 53-летнего мужчины еще в январе совершила его сожительница 1950 года рождения. После ссоры женщина нанесла спящему человеку два удара топором в голову и спрятала тело возле дома в снег. В середине марта она решила избавиться от неприятного соседства: расчленила труп и закопала в лесу. Всем знакомым женщина говорила, что ее сожитель отправился на заработки в Россию.