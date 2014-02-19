Жительница Вилейки стала призёром республиканской олимпиады за модель вечернего платья

Новости Беларуси. Юный модельер-ученица Вилейского профессионально-технического колледжа Вероника Кужовник стала призёром республиканской олимпиады по трудовому обучению. Модель вечернего платья «Долина роз», которую разработала девушка, высоко оценило жюри. В таком конкурсе Вероника принимала участие впервые. Но творческих идей у дебютантки хватает, поэтому в 2015 году она также планирует подавать заявку на участие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вероника Кужовник, призёр республиканской олимпиады по трудовому обучению:

Это были мои первые платья. Очень сложно они мне дались, поскольку не знала, с чего начать, и, конечно, обращалась к мастерам, к преподавателям. Чтобы спросить, как лучше сделать, чтобы сидело красиво, чтобы подчеркнуть где-то или, наоборот, скрыть.