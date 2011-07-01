Жительница Новогрудка пыталась провести в Украину нижнее белье на сумму более 3 млн рублей… на себе

Чтобы скрыть товар от стражей границ, она спрятала его на себе. Однако предприимчивую женщину выдали пышные формы ее тела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Демченко, сотрудник пресс-службы Пограничного комитета Республики Беларусь:
Женщина выглядела крупнее естественных форм человеческого тела. Было принято решение отправить ее на более тщательный осмотр. И там были обнаружены элементы нижнего белья. Все было на гражданке, жительнице Новогрудка.
Данный товар конфискован. Стоимость его – более 3 млн рублей.