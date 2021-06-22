Жительница Могилёва: мы помним дедушек, мы с ними разговаривали. Поколение детей – нет, мы должны донести до них эти события

Новости Беларуси. Цветы памяти, вечности и свободы легли 22 июня к мемориалу «Буйничское поле» в Могилеве. Митинг-реквием «Звон скорби» собрал около 1000 человек. Несмотря на ранний час, многие пришли сюда вместе с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первые дни Великой Отечественной Могилев держал оборону 23 дня. Армия и народное ополчение стояли насмерть за каждую пядь родной земли. Немецкая армия получила серьезный отпор: было уничтожено 39 вражеских танков. Сопротивление продолжалось, даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты. О легендарном могилевском поле знают далеко за пределами Беларуси.

Екатерина Михалевич, жительница Могилева:

Мы хотим нашим детям донести, что было 80 лет назад, что началась война, чтобы в жизни больше никогда не повторилось такое страшное событие, чтобы они понимали и помнили это вместе с нами.

Ольга Екатеринчева, жительница Могилева:

Мы, наше поколение правнуков, помним наших дедушек, мы с ними разговаривали, воочию видели и слышали их рассказы. Поколение наших детей этого не видело, и поэтому наша задача – любыми способами донести до них те события, чтобы они не повторялись больше никогда в жизни, чтобы над нами было мирное небо, светлое, чтобы мы жили в мире и согласии, поэтому мы воспитываем этот патриотизм в нашем поколении будущем.