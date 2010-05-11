Жительница Костюковичского района погибла от удара молнии

Жительница деревни Прусино Костюковичского района погибла от удара молнии.

Семья сажала на приусадебном участке картофель. В это время пошел дождь, и разряд молнии попал в 51-летнюю женщину, которая погибла на месте происшествия.

Алла Кузнецова сообщила, что в мае это уже третий случай гибели людей в результате удара молнии. 2 мая подобная трагедия произошла вблизи деревни Рымовцы Бобруйского района, где в поле были обнаружены трупы 61-летнего жителя д. Рымовцы и 34-летнего жителя д. Мосты. На телах погибших были электрометки, а одежда опалена.