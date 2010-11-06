Жительница Бреста заказала себе памятник из гранита при жизни - фото

На лицевой стороне – ее фотография средних лет, в которой бы угадывалось шляхетское происхождение. С обратной – изображение Божьей Матери, оберегающей Ядю всю ее длинную жизнь.

85-летняя Ядвига Казимировна Цвирко-Годыцка немало удивила близких, когда заявила семье, что хочет при жизни видеть, какой памятник будет стоять над ее могилой. И сразу добавила: деньги на изваяние намерена потратить из собственного кармана, сообщает ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест».

Ядвига Цвирко-Годыцка:

Я люблю быть независимой. Не хочу поручать другим заботы даже после моей смерти. Я заказала себе памятник из самого лучшего гранита – камень везли из Карелии. Высота 1 метр 80 сантиметров, ширина плиты – 80 сантиметров. Долго будет стоять. На обратной стороне – изображение Божьей Матери, которая меня всегда хранила и спасала. Надпись на польском языке. Мы же – шляхта.

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