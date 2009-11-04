Жители Витебска первыми в Беларуси ощутили приближение новогодних праздников

В областном центре устанавливают елку, самую большую в истории города. Для лесной красавицы уже монтируют металлический каркас.Чтобы собрать гигантское рождественское дерево, понадобится сотня живых елей. Их специально выращивают в лесничестве. Главный символ Нового Года зажжёт огни на самой большой площади в Беларуси. После реконструкции размер площади Победы – 70 тысяч квадратных метров. В новогодние и рождественские праздники она превратится в огромный каток и станет центром народных гуляний.