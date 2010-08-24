Жители Слуцкого района смогли поделиться своими проблемами с помощником Президента

За три часа принято более полусотни звонков, многих звонивших, после окончания прямой линии пригласили на личный прием. Большинство проблем традиционно касается коммунальной сферы, строительства и благоустройства.
Сразу несколько звонков касались темы работы в Слуцке отделения гемодиализа. Здание построено, а вот на оборудование денег не нашлось. В итоге больные вынуждены ехать в соседний Солигорск. Этот жизненно важный вопрос, помощник Президента взял под личный контроль.
В целом, очередной этап мониторинга показал, вопросов к местной власти все еще много. Тем не менее, среди жалоб уже можно услышать и благодарности за решенные проблемы.