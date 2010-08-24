Прямой эфир

Жители Слуцкого района смогли поделиться своими проблемами с помощником Президента

24 августа 2010 14:59
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Прямую линию с гражданами провел помощник Президента, главный инспектор по Минской области Николай Иванченко.

За три часа принято более полусотни звонков, многих звонивших, после окончания прямой линии пригласили на личный прием. Большинство проблем традиционно касается коммунальной сферы, строительства и благоустройства.

Сразу несколько звонков касались темы работы в Слуцке отделения гемодиализа. Здание построено, а вот на оборудование денег не нашлось. В итоге больные вынуждены ехать в соседний Солигорск. Этот жизненно важный вопрос, помощник Президента взял под личный контроль.

В целом, очередной этап мониторинга показал, вопросов к местной власти все еще много. Тем не менее, среди жалоб уже можно услышать и благодарности за решенные проблемы.

# общество

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