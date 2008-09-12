Жители сгоревшей в Гомельской области деревни Тумарин будут отстаивать свои права в суде

Почти месяц прошел с момента крупного ЧП в Гомельской области. Тогда в результате пожара в Ветковском районе вместе с десятками гектаров леса огнем был уничтожен целый поселок.

16 августа для белорусов стал самым жарким днем минувшего лета, а для жителей поселка Тумарин как оказалось и всей жизни. Небольшое поселение сгорело практически полностью. Помимо брошенных строений пламенем уничтожено 8 жилых домовладений, надворные постройки, в огне погибли домашние животные. Спасать имущество тумаринцам тогда помогали случайные люди.

Погорельцы, большинство из которых все же имеет постоянное жилье в другом месте, не теряют надежды получить компенсацию за утерянное безвозвратно. Свои права ежедневно отстаивают в районных инстанциях. Пока безрезультатно.

Формально районные власти правы. Как выяснилось, юридически грамотно оформленных документов на свое имущество равно как и страховок практически ни у кого из Тумаринцев не было. А потому доказывать существование сгоревшего имущества погорельцам предстоит в суде.

Проще говоря, законных оснований возместить ущерб погорельцам у районной администрации, пока нет. В разрешении ситуации заинтересованы и на областном уровне: создана специальная комиссия. Правда, принятие окончательного решения потребует времени.

Пока тумаринцы собирают документы, районные власти как могут выполняют данные ранее обещания. У семьи Ромашкиных, к примеру, на пожаре сгорели баня, сараи и скот. Многодетной семье пообещали помочь и к первому сентября в Ветке выделили временное жилье.

От такой помощи Ромашкины отказались. Их трое детей сейчас живут у родственников в Гомеле, там же младшая дочь Кристина пошла в первый класс. Сейчас вся семья ждет обещанного благоустроенного жилья. К ветковской администрации вопросов немало. Причем не только у пострадавших, но и у руководства области. Заселять погорельцев в дом, который пожароопасен – кощунственно. Вера в добро и так пошатнувшаяся тает на глазах.

Отчаянием погорельцев уже не преминули воспользоваться. Один из кандидатов в депутаты, член оппозиционной партии сейчас активно спекулирует на сложившейся ситуации. Правда, его обещания помочь тумаринцам в случае победы на выборах выглядят откровенным популизмом. Разве что новые дома он собирается построить за свой счет. Но ведь хорошие дела можно делать и без депутатского мандата.