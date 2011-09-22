Жители поселка Острино Гродненской области сутками дежурят у магазина, чтобы купить товары первой необходимости

В местном «РАЙПО» ассортимент мягко говоря не большой. Кстати, работа потребкооперации страны будет изучена правительством и госконтролем. Такое поручение дал президент накануне на совещании по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли.

В поселке Острино местные жители буквально дежурят возле продовольственного магазина. Чтобы приобрести продукт нужно записываться в очередь накануне привоза. Но и это не гарантирует удачной покупки.

Жительница поселка Острино:

Привозят раз в неделю, очереди большие. Мы, пенсионеры, можем постоять, а рабочему человеку надо на работу.

В поселке проблема не только с продуктами питания, но и с хозяйственными товарами. В специализированном магазине «РАЙПО» ассортимент, мягко говоря, небольшой. Из обуви только резиновые сапоги, да пара домашних тапочек. Про элементарную мужскую сорочку речь вообще не идет. Вместо того, чтобы решить проблему с нехваткой продукции, местные чиновники просто урезали список товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Поведайко, начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Гродненской области:

В системе потребкооперации до сих пор не удалось навести порядок. Не удалось, наверное, из-за неразворотливости этой системы наладить должное снабжение товарами. От этого страдают люди, прежде всего, сельское население. Неоднократно мы обращаем внимание и правление облпотребсоюза, и райисполкома на эту ситуацию. Но, к сожалению, ситуация меняется с трудом.

Пока в потребкооперации только пытаются договориться о поставке хоть какого-то минимального ассортимента мясной продукции, буквально в десятках метров в частном магазине такой проблемы вообще не существует. Здесь заключен договор с четырьмя крупнейшими мясокомбинатами региона, и продукция поставляется по мере необходимости.

Жительница поселка Острино:

Тут намного больше выбора, и постоянно. Вот как открылся этот магазин, мне кажется, что большинство населения сюда приходит.

Чтобы исправить ситуацию в магазине потребсоюза, напрямую связываются с поставщиками. Те говорят, что поставки обязательно будут, но вот в каком количестве, не известно.

Зоя Теребилко, заведующая продовольственным магазином:

Я в четверг делаю заявку по телефону завскладу василишковскогого мясокомбината. Она принимает. Она сказал, что завтра товар можно забрать. Как много, она не смогла сказать.

Андрей Конопацкий, первый заместитель председателя правления Гродненского облпотребсоюза:

В некоторых сельских магазинах существуют проблемы с поставкой продовольственных товаров, отдельных групп промышленных товаров. Принимаются все необходимые меры по насыщению, заключению дополнительных договоров на поставку данных групп товаров. Я думаю, будут приняты все меры по обеспечению сельского населения всеми товарами.

Как скоро пополнятся прилавки магазинов пока не понятно. Решение проблемы потребкооперации – не одного дня дело. Остринчане настроены оптимистично. Люди уверены, что именно в следующий привоз нужного товара хватит на всех. А главное – не придется отправляться за покупками в областной центр.