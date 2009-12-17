Жители одного из районов Бреста уже не первый год лишены шопинга

Горожане не могут пройтись по магазинам, ведь их просто нет в округе.

Правда, два раза в неделю приезжает автолавка. Построить стационарный магазин людям обещали, но торговая точка так и не появилась.

Этого сигнала ждут всей округой. Автолавка – явление привычное для отдаленных деревень. Торговля с колес в областном центре скорее экзотика.

Антонина Александровна долго выбирает товар – главное ничего не забыть. Автолавка приезжает два раза в неделю. А ближайший магазин в двух километрах. Для 80-летней пенсионерки этот путь сродни походу в горы.

Магазин под оптимистичным названием «Надежда» на улице Кирпичная закрыли 4 года назад. Мол, нерентабельный. Однако, местные власти обещали, что в скором времени здесь появится торговая точка. Но надежды местных жителей тают с каждым днем.

Обивать пороги чиновников с жалобами люди уже давно устали. На все просьбы им дают оптимистичные ответы, но на деле проблема так не решается. Местные власти заверяют – в ближайшее время в районе появится не только новый магазин, но и кафе. Но пока слова расходятся с делом.

У этой проблемы и оборотная сторона. Местные жители научились как следует экономить. И на продуктах – их подвозят редко. И деньги остаются – здесь их просто негде потратить. Но стоит ли экономить на комфорте людей впору задуматься местным властям.