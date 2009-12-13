Жители одного из домов в агрогородке Урицкое вынуждены жить в стенах, покрытых плесенью

Из-за отсутствия капитального ремонта по соседству с опасным грибком в бедственном положении оказались еще 16 семей Гомельского района.

Работники ЖКХ службы агрогородка Урицкое считают, что жить шестимесячной Алине в стенах покрытых грибком не опасно. С ремонтом не спешат, зато на письменные жалобы родителей девочки отвечают исправно: в двухнедельный срок – все по букве закона.

Ирина и Николай Гребеньковы к рождению долгожданного ребенка готовились тщательно и заранее. Новая мебель, современный ремонт. Ведь жить дочке предстоит начать не просто в поселке, а в агрогородке. Правда, осенние дожди внесли свои коррективы в планы счастливой семьи.

Николай Гребеньков житель поселка Урицкое Гомельского района:

– Как пошли дожди, в квартире стало сыро, все стены почернели. Обои ободрали, потому что все в плесени было.

Еще в октябре все исправить пообещали до декабря. Но первый день зимы наступил, а вместо рабочих в дом №5 по Садовой улице пришло очередное письменное заверение: ремонт проведем до 31 декабря.

Ирина Гребенькова жительница поселка Урицкое Гомельского района:

– Вся одежда пахнет сыростью. Игрушки тоже. Кроватка пахнет плесенью. А мер никаких не принимают. Мы им письма пишем, а они нам только отписки.

Бедственное положение Гребеньковых разделяют еще 16 семей. По швам трещит вся улица Садовая: 4 однотипных панельных дома вот уже 22 года, с самого момента постройки, не знали капитального ремонта. Зато счетчики на тепло здесь установили в первую очередь. Греть сквозь дыры в стенах улицу – накладно для поселкового бюджета.

Со своими проблемами жители Садовой безрезультатно обивают пороги местной власти не один год. И не удивительно, ведь даже присутствие нашей съемочной группы не изменило тон чиновников.

Жители Садовой:

– 20 лет нашим домам ремонта никакого не было. У меня ребенок в сырости растет!

Начальник ЖКХ:

– У меня планерка, раньше нужно было приходить.

На должности начальника поселкового ЖКХ в Урицком подолгу никто не задерживался. Проблемы переходят вместе с креслом руководителя от одного к другому. Вот и сейчас ожидается очередная рокировка.

Пока суть да дело, семейство Гребеньковых переезжает к родителям. Так что маленькая Алина свой первый в жизни Новый год, благодаря местным чиновникам, встретит не в своем доме.