Жители Могилевской области сегодняшний день прожили без алкоголя

"День трезвости" прошёл в соответствии с программой демографической безопасности и в целях пропаганды здорового образа жизни.

Акция не ограничилась формальными выступлениями в трудовых коллективах врачей наркологов, и затронула каждого жителя области. В питейных заведениях Могилёва сегодня затишье. Предприятия торговли и общественного питания поддержали инициативу местных властей. А поэтому тосты сегодня только безалкогольные и только за здоровье.

Как оказалось, дневной сухой закон поддержали все слои могилёвского общества. Тем более что народная смекалка не дала умереть от неутолимой жажды наиболее страждущим. "Аптечный коньяк" доступен в основном городским жителям. На селе такой палочки-выручалочки не нашлось. Но неожиданную инициативу областных властей и здесь встретили с энтузиазмом.

Единственные, кто оказался в накладе так это организации, торгующие спиртным. Решение властей стало для них в конце месяца полной неожиданностью. Краткие итоги Дня трезвости выглядят довольно противоречиво. Однако обратить внимание граждан на проблему пьянства в очередной раз всё же удалось.

