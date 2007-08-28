Жители многих стран мира стали свидетелями полного лунного затмения

Второе за 2007 год полное лунное затмение началось 28 августа в 12:52 по белорусскому времени.

Но белорусы не окажутся в числе счастливых очевидцев - днем затмения просто не будет видно. Наблюдать одно из самых зрелищных астрономических явлений можно в Новой Зеландии, обеих Америках, Восточной Австралии, Северной части Азии, Западной части Атлантического океана.

Такое явление бывает минимум два раза в год. В это время Луна входит в тень земли, и все три планеты - Луна, Земля и Солнце - выстраиваются в космосе практически идеально по прямой линии. Следующее затмение произойдет уже в 2008 году. Возможно, его можно будет наблюдать и на территории Беларуси.

