Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные акции и флешмобы за мир и стабильность в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждый день присоединяются представители различных организаций. Это работники коммунальной сферы, Минскэнерго, Минскавтодор-Центра, Минскоблдорстроя, лесохозяйственного объединения.

Каждое предприятие удивляет нестандартным подходом и креативам. Рабочие считают своим долгом поддержать курс страны на стабильность, мир и безопасность.