Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси

Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные акции и флешмобы за мир и стабильность в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные акции и флешмобы за мир и стабильность в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждый день присоединяются представители различных организаций. Это работники коммунальной сферы, Минскэнерго, Минскавтодор-Центра, Минскоблдорстроя, лесохозяйственного объединения.
Каждое предприятие удивляет нестандартным подходом и креативам. Рабочие считают своим долгом поддержать курс страны на стабильность, мир и безопасность.
К патриотическому марафону активно присоединяются не только райцентры, но и агрогородки и поселки.