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Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси

04 сентября 2020 15:39
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Новости Беларуси. В Минской области продолжаются масштабные акции и флешмобы за мир и стабильность в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси-1

Каждый день присоединяются представители различных организаций. Это работники коммунальной сферы, Минскэнерго, Минскавтодор-Центра, Минскоблдорстроя, лесохозяйственного объединения.

Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси-4

Каждое предприятие удивляет нестандартным подходом и креативам. Рабочие считают своим долгом поддержать курс страны на стабильность, мир и безопасность.

Жители Минской области проводят акции за мир и стабильность в Беларуси-7

К патриотическому марафону активно присоединяются не только райцентры, но и агрогородки и поселки.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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