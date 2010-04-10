Жители крупных и мелких городов Беларуси вышли в лес с топорами и граблями - в республике стартовала неделя леса

Это традиционная акция Министерства лесного хозяйства.

Каждый год к ней присоединяются госслужащие и рабочие предприятий, студенты и просто все желающие. Сегодня волонтёры очищали придорожную зону и ликвидировали несанкционированные свалки в лесу.

В ближайшие семь дней будут благоустроены места отдыха, памятники Великой Отечественной войны, появятся также новые аллеи и скверы. За неделю организаторы планируют задействовать как минимум 25 тысяч человек.

Ружена Новицкая, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

В течение недели леса будет высажено 30 миллионов деревьев на площадь 5 тысяч гектаров — по сути, руками добровольцев будет создано 5 тысяч гектаров новых лесов.

Николай Юшкевич, заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Это уже традиция. До этого мероприятия нам звонят люди, спрашивают — это идёт организованно.