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Жители и гости столицы могут увидеть Минск с высоты птичьего полета

18 июля 2006 07:26
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Посетив открытую обзорную площадку Национальной библиотеки страны, можно еще раз убедиться в неповторимой красоте нашего города. Полюбоваться окрестностями Минска таким способом уже смогли около 200 человек. Маршрут экскурсии с посещением открытой обзорной площадки пролегает по трем этажам стилобата, в заключение экскурсанты поднимаются в панорамном лифте на самую высокую точку здания. Сейчас разрабатывается еще один маршрут тематической экскурсии для организованных групп, который включает посещение двух обзорных площадок - открытой и закрытой.
# общество

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