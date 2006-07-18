Жители и гости столицы могут увидеть Минск с высоты птичьего полета

Посетив открытую обзорную площадку Национальной библиотеки страны, можно еще раз убедиться в неповторимой красоте нашего города. Полюбоваться окрестностями Минска таким способом уже смогли около 200 человек. Маршрут экскурсии с посещением открытой обзорной площадки пролегает по трем этажам стилобата, в заключение экскурсанты поднимаются в панорамном лифте на самую высокую точку здания. Сейчас разрабатывается еще один маршрут тематической экскурсии для организованных групп, который включает посещение двух обзорных площадок - открытой и закрытой.