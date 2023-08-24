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Жители Гродно потушили пожар в поле своими силами ещё до приезда МЧС

24 августа 2023 10:49
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Накануне вечером настоящая спасательная операция развернулась в Гродно. Жители микрорайона Ольшанка заметили в поле огонь и бросились тушить возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сети появились кадры, снятые очевидцами.

Жители Гродно потушили пожар в поле своими силами ещё до приезда МЧС-1

Пожар вспыхнул на поле с убранными зерновыми культурами, где осталась солома. Неравнодушные белорусы не стали дожидаться приезда спасателей. Вместе они сбивали пламя, кто чем мог. В ход пошли ветки и песок. К прибытию МЧС огонь был потушен силами местных жителей. Причина возгорания выясняется.

# Пожар # общество # Фотофакт

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