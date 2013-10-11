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Жители дома №24 по улице Ландера в Минске обратились на горячую линию СТВ с вопросом: когда закончится капремонт?

11 октября 2013 19:18
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Новости Беларуси. Затянувшиеся работы во дворе дома №24 по улице Ландера в Минске доставляют много неудобств местным жителям, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Территория возле подъездов стала похожа на поле боя. Везде рытвины и развернутый асфальт в вперемешку с песком, ветки срубленных деревьев лежат посреди дороги. Для пожилых людей маршрут к дому превратился в нелегкое испытание.

Несмотря на то, что капремонт длиться уже третий год, конца и края строительным работам до сих пор не видно. Жители отчаялись надеяться на помощь ЖЭСа и позвонили на горячую линию СТВ.

Жительница дома по улице Ландера в Минске:
Живется ужасно. Ремонт длится третий год, а никого толку. Приедут, разворотят и уедут. Неделю, две, три их нет.

 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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