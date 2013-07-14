Жители деревни Дворец Речицкого района спустя 25 лет узнали, что живут в своих домах, не имея на то права

Новости Беларуси. Четверть века на птичьих правах. Жители деревни Дворец Речицкого района спустя 25 лет узнали, что живут в своих домах, не имея на это права. В результате не могут приватизировать жилье и даже стать на учет нуждающихся. Причина непростого положения, в котором оказались люди, – отсутствие документов, подтверждающих их право на проживание в домах.

Улицу в 100 домов во Дворце возвели в рекордные сроки. На все про все ушло несколько месяцев летом 1986 года. Изначально эти дома предназначались для переселенцев из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже селились здесь и молодые специалисты, и просто работники местного сельхозпредприятия. Ни у кого вопросов не возникало.

Елена Белоус:

Я молодой специалист была. Закончила, приехала, замуж вышла. Заявление на дом написала. На того председателя колхоза – Жукова Василия Потаповича. Дал разрешение. Мы посмотрели – понравилось. Нам дали узенькую бумажечку, как бы ордер. С этим ордером мы приписывались. Но куда он делся, никто не знает. Нам его на руки не отдавали.

Четверть века люди прожили в домах фактически на птичьих правах. Не задавая себе лишних вопросов. Однако, когда речь зашла о приватизации, бумаги понадобились. Тут-то и выяснилось, что их нет. Мало того, нет уже и того предприятия, которое жилье выдавало. Нынешний владелец домов КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» принял строения на баланс всего пару лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Пырх, юрисконсульт агрокомбината «Холмеч»:

Данная ситуация сложилась по причине того, что бухгалтерией предприятия КСУП «Искра» ненадлежащим образом велся учет жилищного фонда, порядок предоставления и выделения данного жилого помещения. Ненадлежащим образом оформлялись документы, правоустанавливающие документы о выделении данных жилых помещений не передавались и в архивах отсутствуют, по данным лицам.

В приватизации жителям Дворца пока были вынуждены отказать. Законных оснований дать делу «зеленый свет» нет.

Марина Кулеш:

Мы пытались стать в КИЗ. Нам отказали, так как мы не нуждаемся, у нас есть жилье. А жилье, получается, висит в воздухе, мы не можем его взять, даже приватизировать. И в квартире в КИЗе нам отказано.

Светлана Знахаренко:

Когда заселяли, у меня не было никаких документов. И теперь получается, что я самовольно заселилась и меня могут в любое время выселить? Газ тоже провести нельзя, ничего нельзя. Ремонты делать за свое. Если я плачу, так почему ремонты не могли мне сделать? За 25 лет, что я прожила, ни разу ремонта мне не сделали.

Страх остаться без крыши над головой понятен. Однако выход есть. Доказывать права на свое жилье придется в суде. Дело для сельчан непривычное, но закон есть закон. В местном хозяйстве людей обещают поддержать.

Татьяна Пырх, юрисконсульт агрокомбината «Холмеч»:

Данный спор разрешается только в судебном порядке. Со стороны КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» будут приложены все усилия для положительного судебного решения и в дальнейшем для заключения договора найма и приватизации данных жилых помещений.

Иски в суд поданы. Теперь остается лишь ждать исхода дела.