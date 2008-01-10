Жители Бреста получили спортивный подарок

В городе над Бугом открылся обновленный лечебно-оздоровительный комплекс. Просторный бассейн, современный тренажерный зал и сауна. Теперь здесь созданы все условия для укрепления здоровья и интенсивных тренировок. Комплекс может принять в день до 500 человек. А на июнь 2010-го запланировано открытие дворца водных видов спорта. По проекту в здании разместятся 4 специализированных бассейна, сауны, тренажерный зал и кафе. По оценкам специалистов, комплексов такого уровня только три в Европе. Наш будет - четвертый.