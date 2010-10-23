Жители Бреста крайне недовольны работой общественного транспорта

Председатель Брестского облисполкома Константин Сумар провел «прямую линию» с населением области. Четыре десятка жителей Бреста, райцентров и деревень смогли пообщаться с губернатором.

Очень много было жалоб на работу общественного транспорта в Бресте. В последнее время он стал функционировать хуже, это заметили все, кто пользуется автобусами и троллейбусами. Некоторые маршруты сократили, не учитывая нужды людей, которые ежедневно добираются на работу. По другим маршрутам транспорт допускает нарушения графика движения. С критикой согласился и председатель горисполкома Александр Полышенков, присутствовавший на «прямой линии». Авторам обращении пообещали, что в ближайшее время будут приняты соответствующие меры, пишет «Звязда ».