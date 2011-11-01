Жители белорусского агрогородка за собственные деньги выпускают местную газету

Екатерина Кравцова — главный редактор газеты «Наши Поколюбичи». Идея выпустить свою малотиражку молодой маме пришла в декретном отпуске. Сын Андрей и муж Дмитрий — вот и вся редколлегия.

Екатерина Кравцова, главный редактор газеты «Наши Поколюбичи»:

Первый выпуск мы с мужем выпустили на свои средства. Пришли и показали людям: хотите, чтобы такая газета была? Давайте делать вместе.

Идею односельчане поддержали. Ведь новостей в трёхтысячном агрогородке с богатой историей хоть отбавляй. Ряды редакции пополнили учителя, медики, краеведы, работники культуры. Уже вышло пять номеров газеты. Жизнь в деревне бьёт ключом, но об этом никто раньше не писал.

Валентина Хомякова, заместитель директора поколюбичской школы:

Поучаствовали мы, например, в сельхозработах — об этом написали, поблагодарили через газету родителей наших учеников и самих деток.

Людмила Степанова, медсестра поколюбичской амбулатории общей практики:

Они хорошую статью ко Дню донора написали: что нужно помогать людям, сдавать кровь. У нас в Поколюбичах есть почётные доноры.

Жанна Вильчик, директор поколюбичского Дома культуры:

В газете пишется именно о жителях нашего агрогородка и приходят люди и спрашивают: а о нас почему не написали, я тоже участвовал. Или про моего сына написали, а о моей дочке нет, а она тоже и поёт, и танцует.

Правда, то, что в Поколюбичах гордо именуют газетой, на самом деле — скромный информационный бюллетень с тиражом в 10 экземпляров. Всё печатается на собственные деньги самих же редакторов и корреспондентов.

Наталья Коржова, директор поколюбичской библиотеки:

Приятно, что появился у нас такой человек, который пишет о Поколюбичах, и людям нравится. Вот сегодня ни одного номера нет, все разобрали.

Сейчас в работе шестой выпуск «Наших Поколюбичей». Уже в ближайшие дни жители агрогородка узнают о писателе-земляке. Правда, почитать газету пока можно только с информационных стендов. В планах редакции — оформить документы и наладить подписку, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.