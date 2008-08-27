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Жители Абхазии и Южной Осетии отмечают историческое событие

27 августа 2008 10:52
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Накануне Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости двух республик. Праздничная стрельба над столицей Абхазии стала стихать только к утру.Тысячи абхазцев поздравляли друг друга. В республике объявлены три дня праздника. Незамедлительной была реакция на решение России и международного сообщества. Тема признания независимости Абхазии и Южной Осетии широко обсуждается в западной прессе. Отклики – самые разные. Однако политологи сходятся в одном – Западу придется считаться с российскими интересами.
# общество

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