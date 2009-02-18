Жителей, ведущих асоциальный образ жизни, будут отвозить в Свято-Георгиевскую церковь на исповедь

Такой способ наставить на путь истинный любителей горячительного нашли правоохранители Заводского района столицы. Ранее профилактические беседы с пьяницами и нерадивыми родителями проводили в актовом зале РУВД. С ними беседовали психологи и священник. Отныне избавлять от пагубной страсти и приобщать к христианским ценностям будут таким вот образом и только на добровольной основе. Первый автобус отправится сегодня в 15.30.