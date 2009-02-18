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Жителей, ведущих асоциальный образ жизни, будут отвозить в Свято-Георгиевскую церковь на исповедь

18 февраля 2009 11:48
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Такой способ наставить на путь истинный любителей горячительного нашли правоохранители Заводского района столицы. Ранее профилактические беседы с пьяницами и нерадивыми родителями проводили в актовом зале РУВД. С ними беседовали психологи и священник. Отныне избавлять от пагубной страсти и приобщать к христианским ценностям будут таким вот образом и только на добровольной основе. Первый автобус отправится сегодня в 15.30.
# общество

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