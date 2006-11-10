Жителей Молодечненского района Минской области пересчитают первыми в Беларуси

Репетиция переписи населения пройдёт с 10 по 20 октября 2007 года. Основная же намечена на октябрь 2009-го. В ходе пробной переписи будут отработаны организация, методики и техника обработки информации. На основании полученных результатов сделают выводы, что необходимо доработать или изменить, чтобы получить объективную информацию. Постановлением правительства создана временная республиканская комиссия содействия переписи населения Республики Беларусь 2009 года.