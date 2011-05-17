Жителей Копыля заселили в новостройку: плесень на обоях, вентиляция не работает

Ирина переехала в новую копыльскую квартиру 7 марта. Правда, сразу по запаху поняла, что эти комнаты жилыми сложно назвать.

Плесень на обоях, вентиляция не работает. Через какое-то время даже пол под ногами превратился в гармошку. А в спальне — и вовсе появился «лежащий полицейский».

Двухэтажный дом на окраине Копыля для строительного управления был первым проектом. Должны были сдать в декабре, получилось на полтора месяца позже. Вроде довели до готовности, на деле же квадратные метры оказались сырыми. Получился вариант опасного для здоровья интерьера с плесенью. За который еще и квартплата берется.

Ирина Жук:

Два года гарантии есть — пускай делают. Я ничего сама делать не буду.

Теперь подрядчикам придется снова считать, чего отделка стоила. Жильцам снова пообещали исправить всё в ближайшее время. Правда, теперь в присутствии представителей госконтроля.

Леонид Бурак, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Наше ДРСУ разработает мероприятия. Я думаю, в течении мая-июля, максимум до 15 июля будет поставлена задача, чтобы все эти недоделки были устранены.

Андрей Черепанов, главный специалист Комитета государственного контроля Минской области:

Указанный дом будет взят на контроль в комитете, и после установления сроков сюда будет проведен контрольный выезд.

Строителей в этом районе проверили основательно. В десяти километрах от этого дома еще год назад они добывали стройматериалы. Теперь в песчаном карьере, по крайней мере, легально — ни одного человека.

Этот карьер формально находится в собственности дорожников. Но только формально. Народная тропа сюда тоже не зарастает. Как показала проверка, только прошлой осенью по ней вывезли две тысячи самосвалов песка. 130 миллионов рублей — сквозь пальцы.

Попасть сюда мог любой желающий, чтобы запастись по строительным меркам не самым дешевым материалом. Утечку обнаружили только с помощью спецпроверки.

Николай Лешок, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Минской области:

Запросили службу, сделали съемку и обнаружили, что недостача данной продукции составила около девяти тысяч кубометров.

Согласовать и сдать объект в ведение лесхоза хозяева разработки так и не удосужились. В таком случае было необходимо обеспечить охрану, но из препятствий для любителей халявы здесь только траншеи. Прорытые три недели назад после первой проверки. А тысячи кубометров песка до сих пор числятся украденными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По невнимательности, или нет — выяснит следствие.