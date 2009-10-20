Жителей Феодосии массово эвакуируют из-за найденной мины

20 октября в городе Феодосия на юго-восточном побережье Крыма проходит массовая эвакуация в связи с опасностью взрыва.

Город покинут около 5 тыс. человек, в том числе жители частных домов и 18 пятиэтажек, личный состав воинской части России, пациенты и сотрудники больницы. Будут закрыты детский сад, школа и 23 магазина, передает БЕЛТА.

Такие беспрецедентные меры безопасности приняты после обнаружения в районе причала немецкой донной мины образца 1938 года весом около тонны. Ее вывезут на полигон на мысе Чауда для уничтожения. До этих пор люди не смогут вернуться в свои дома. В это же время пограничники проследят за безопасностью морских судов, которые могут оказаться в районе проведения работ.

Мину нашли местные искатели металлолома. Как сообщают украинские СМИ, сначала они пытались ее разобрать, перепутав с баллоном. Однако потом, обнаружив взрыватель, они все же вызвали спасателей. Вовремя спохватившись, мужчины сообщили о находке в соответствующие органы.

Пиротехники МЧС из Керчи, которые работали на месте обнаружения смертельно-опасного предмета 18 и 19 октября, считают чудом, что после экспериментов с миной она не взорвалась.