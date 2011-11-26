Жителей деревни Стрельцы под Гродно из их домов выселяет птицефабрика, а новых квартир до сих пор нет

Новости Беларуси, Гродненская область. Стройплощадка под новые цеха развернулась практически во дворах сельчан. Выход предложила сама компания-застройщик. Однако, это лишь усложнило ситуацию.

Надежда Сурмач на чемоданах сидит уже почти год. Всё это время местная птицефабрика расширяет свои границы. Стройплощадка оказалась практически в огороде женщины. Теперь здесь и урожай не посадишь, сетует Надежда Ивановна. Застройщики обещали переселить в другой дом ещё до наступления осени.

Надежда Сурмач:

Они обещали дать квартиру. Я уже согласна была на одну комнату, я больше не прошу — у моих детей есть свои дома, а мне было бы где дожить спокойно.

Когда начинали масштабное строительство, сельчан планировали переселить в дом на окраине Скиделя. Даже ключи успели раздать. Вот только жильё это строилось как служебное и для работников всё той же птицефабрики. В собственность сельчан по закону такое жильё передать невозможно. Да и качество квартир оставляло желать лучшего.

Надежда Сурмач:

Окна балконные не заставлены — прошёл месяц, никто ничего не делает. А потом нам сказали, что колхозные квартиры. Все стали просить, чтобы дали документы на руки, чтобы мы знали, что это наша собственность. Но они нам ничего не ответили.

Вопрос с жильём за год так и не решился. Старикам, похоже, придётся зимовать в собственных домах. Однако, с каждым днём жить здесь становится некомфортно и опасно. Ещё недавно вот здесь бегали куры, сегодня работает тяжёлая строительная техника.

Компания-застройщик большой проблемы в такой ситуации не видит. Здесь утверждают, что поиском жилья активно занимаются. Вопрос сложный, поэтому и задержка вышла.

Валентина Долотовская, заместитель руководителя фирмы-застройщика:

В этом вопросе у нас получилась какая-то сумятица. Но, тем не менее, мы сейчас предлагаем, не заключая никаких обязательств от жильцов, тем, кто хочет переселиться на зиму в благоустроенное жильё, решить этот вопрос. До конца зимы мы собираемся с этим жилищным вопросом разобраться окончательно.

Этот явно затянувшийся спор между сельчанами и застройщиком на первый взгляд легко могли разрешить и местные чиновники. Но, как оказалось, о проблеме они узнали только вчера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, «естественно», пообещали разобраться.

Геннадий Гапанович, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Данная проблема будет рассмотрена, создана комиссия. По результатам рассмотрения будут проинформированы жители и все граждане деревни Стрельцы. Я думаю, что все замечания, которые высказаны в обращении граждан, будут учтены и устранены организацией, которая осуществляет строительство.

Жителям Стрельцов остаётся ждать решения своего квартирного вопроса. Правда, некоторым из них, как например Надежде Ивановне, в холодных домах и без запасов на зиму. Ведь в надежде на обещанный и скорый переезд в огородах ничего не посеяли и дров на зиму не заготовили.