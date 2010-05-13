Житель Волковыска устроил в квартире мини-лабораторию по выращиванию конопли

Оперативные сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Волковысского РОВД в одной из жилых квартир по улице Жолудева райцентра выявили подпольную мини-лабораторию по выращиванию конопли.

Самодельный наркоинкубатор оказался оснащен системой освещения и вентиляции. Выяснилось, что запрещенную культуру возделывал неработающий местный житель 1987 года рождения.

Как пояснил молодой «агроном» следователям, идеей вырастить дурманящее зелье кустарным способом он заразился в Интернете. С его же помощью и заказал в Канаде семена конопли, которые в Беларусь приехали почтой. По словам начинающего наркодельца, запретную травку он намеревался использовать исключительно для удовлетворения своих потребностей, продавать товар кому-либо не собирался.