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Житель Волковыска устроил в квартире мини-лабораторию по выращиванию конопли

13 мая 2010 09:37
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Оперативные сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Волковысского РОВД в одной из жилых квартир по улице Жолудева райцентра выявили подпольную мини-лабораторию по выращиванию конопли.

Самодельный наркоинкубатор оказался оснащен системой освещения и вентиляции. Выяснилось, что запрещенную культуру возделывал неработающий местный житель 1987 года рождения.

Как пояснил молодой «агроном» следователям, идеей вырастить дурманящее зелье кустарным способом он заразился в Интернете. С его же помощью и заказал в Канаде семена конопли, которые в Беларусь приехали почтой. По словам начинающего наркодельца, запретную травку он намеревался использовать исключительно для удовлетворения своих потребностей, продавать товар кому-либо не собирался.

Согласно ст.329 УК РБ «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» жителю Волковыска грозит до трех лет лишения свободы. Интересно, что неделей раньше в этом же подъезде сотрудники правоохранительных органов выявили аналогичное производство у его соседа, сообщает БЕЛТА.

# общество # происшествия

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