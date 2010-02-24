Житель Витебской области добровольно сдал артиллерийскую пушку

Житель Витебской области добровольно выдал артиллерийскую пушку, найденную в 2005 году на заброшенном полигоне.

Результатом реализации Комитетом государственной безопасности комплекса мер по борьбе с незаконным оборотом средств поражения стала добровольная выдача жителем Витебской области артиллерийской пушки калибра 76 мм советского производства, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на Центр информации и общественных связей КГБ (ЦИОС КГБ).

В ЦИОС отметили, что пушка была обнаружена в 2005 году на заброшенном полигоне недалеко от д. Чашковщина Витебской области и перемещена жителей Витебской области на приусадебный участок своего дома, где она хранилась до настоящего времени. «Помимо этого в лесном массиве им был найден корпус разукомплектованной боевой машины пехоты (БМП). В дальнейшем белорус намеревался организовать музей на базе местного лесничества», — сказали в КГБ.

По мнению местных жителей, проинформировали в ЦИОС, данные находки ранее принадлежали советским воинским формированиям, участвовавшим в боевых действиях на территории Афганистана, а после вывода войск применялись в качестве мишеней на теперь уже неиспользуемых полигонах. Насколько боеспособной окажется артиллерийская пушка, определят специалисты. И только после того, как эксперты убедятся в том, что орудие не является боевым, оно будет передано в один из музеев республики.