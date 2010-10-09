Житель Великобритании выиграл в лотерею 130 млн евро

Белорусские католики празднуют 300-летие освящения минского архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.
Гродно отныне находится под покровительством Пресвятой Богородицы. В городе над Неманом рядом с центральным православным храмом появилась трёхметровая бронзовая фигура Божьей матери.
К субботнику вместе с местными жителями приобщились и городские власти. Лично поучаствовал в озеленении города председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.
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