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Житель Великобритании выиграл в лотерею 130 млн евро

09 октября 2010 17:52
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Это не только крупнейший джек-пот в истории данной лотерии, но и самый большой выигрыш, когда-либо полученный в Великобритании по одному билету. Между тем, имя победителя пока неизвестно.
# общество

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