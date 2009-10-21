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Житель поселка Нарочь организовал незаконную добычу редкой рыбы

21 октября 2009 13:13
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Угрей и сигов 30-летний мужчина со своими знакомыми брал на крючок в водоемах Минской области.

Здесь же, в одном из районов, нелегалы наладили и переработку улова. Миницех по копчению эксклюзивной закуски работал около года. За это время на подпольной продаже браконьеры заработали более десяти миллионов рублей.

Выйти сухими из воды теневым рыбакам не удалось. За незаконное предпринимательство возбуждено уголовное дело.

— Было изъято 200 килограммов угря, 40 килограммов сига, а также 14 подводных дыхательных аппаратов гидрокостюмы и различные рыболовные снасти: сети, трезубцы, — сообщила Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБКиЭП МВД Республики Беларусь.

# общество

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