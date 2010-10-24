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Житель Молодечно вырастил огурец длиной больше метра

24 октября 2010 16:56
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Еще весной Виктор Станиславович Девятень ездил к родственникам в Смоленск. Среди подарков, которые привез из российского города, было семена двух сортов дыни и индийского огурца.

Дальше получилось почти как в сказке про репку, только на новый лад. Посадил Виктор Станиславович заморские семена в парники. Вскоре странный овощ буквально прорвало пленку. Это был индийский огурец. О котором, честно признался хозяин, он забыл.

Из шести зерен проросли четыре. Огурцы вымахали больше метра. Внешне они похожи на наши кабачки, только тоньше и очень, по цвету — светло-зеленые. По-научному это растение называется «лагенария овощная», а в народе — индийский огурец, или вьетнамский кабачок. Он действительно впечатляет своими размерами, гигантскими плодами, которые достигают 1,5-2 метров в длину и весят до 5 килограммов, пишет «Маладзечанская газета».

# общество

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