Житель Молодечно вырастил огурец длиной больше метра

Еще весной Виктор Станиславович Девятень ездил к родственникам в Смоленск. Среди подарков, которые привез из российского города, было семена двух сортов дыни и индийского огурца.

Дальше получилось почти как в сказке про репку, только на новый лад. Посадил Виктор Станиславович заморские семена в парники. Вскоре странный овощ буквально прорвало пленку. Это был индийский огурец. О котором, честно признался хозяин, он забыл.