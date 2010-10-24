Житель Молодечно вырастил огурец длиной больше метра

Дальше получилось почти как в сказке про репку, только на новый лад. Посадил Виктор Станиславович заморские семена в парники. Вскоре странный овощ буквально прорвало пленку. Это был индийский огурец. О котором, честно признался хозяин, он забыл.
Из шести зерен проросли четыре. Огурцы вымахали больше метра. Внешне они похожи на наши кабачки, только тоньше и очень, по цвету — светло-зеленые. По-научному это растение называется «лагенария овощная», а в народе — индийский огурец, или вьетнамский кабачок. Он действительно впечатляет своими размерами, гигантскими плодами, которые достигают 1,5-2 метров в длину и весят до 5 килограммов, пишет «Маладзечанская газета».