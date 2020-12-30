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Житель Молодечно приговорён к ограничению свободы на 1,5 года за оскорбление начальника РОВД

30 декабря 2020 13:47
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Новости Беларуси. Жителю Молодечно вынесен приговор за оскорбление начальника РОВД. Мужчину задержали 13 сентября, когда тот из аэрозольного баллончика наносил оскорбительную надпись на фасаде строящегося здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Молодечно приговорён к ограничению свободы на 1,5 года за оскорбление начальника РОВД-1

Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере 4 тысяч рублей.

Житель Молодечно приговорён к ограничению свободы на 1,5 года за оскорбление начальника РОВД-4

Денежную сумму правоохранитель решил направить на нужды Радошковичской школы-интерната.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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