Житель Молодечно приговорён к ограничению свободы на 1,5 года за оскорбление начальника РОВД

Новости Беларуси. Жителю Молодечно вынесен приговор за оскорбление начальника РОВД. Мужчину задержали 13 сентября, когда тот из аэрозольного баллончика наносил оскорбительную надпись на фасаде строящегося здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, мужчина должен выплатить милиционеру компенсацию морального вреда в размере 4 тысяч рублей.