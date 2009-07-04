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Житель Лиды усовершенствовал туристическую палатку: она раскладывается за 5 минут, вмещает 4-6 человек, вес — всего 4 кг

04 июля 2009 11:43
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Мастер открытого акционерного общества «Лакокраска» (город Лида) Валентин Беляк создал палатку, которая в воде и не тонет и в огне не горит.

Она также отлично сохраняет тепло и защищает от холода, поскольку пропитана специальным раствором. Палатка раскладывается за 5 минут. В нее вмещается 4-6 человек. Ее вес — всего 4 кг.

Изобретение лидчанина уже испытали и одобрили специалисты водного туризма. К сожалению, ноу-хау изготавливается пока только вручную.

Производство таких палаток следует наладить на одном из белорусских предприятий промышленным способом, считает заместитель председателя Гродненского областного отделения общественного объединения «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. Тогда палатки смогут поступить в пункты проката на Августовском канале, сообщает БЕЛТА.

# общество

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