Житель Лиды путешествует по Старому Свету на инвалидной коляске

Новости Беларуси. И напоследок о необычном страннике. Житель Лиды отправился в путешествие по Европе на инвалидной коляске. За 60 дней Александр Авдевич уже проехал Литву, Латвию, Эстонию, и еще 6 стран. Проезжая по городам и весям, путешественник часто останавливается у наших соотечественников за рубежом.

31 августа его принимали в посольстве Беларуси в Париже. Примечательно, что каждого, кто встречается на пути у странника, он учит двум словам: Беларусь и Лида. После остановки в городе над Сеной Авдевич продолжит путь. Впереди еще две страны: Испания и Португалия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.