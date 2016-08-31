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Житель Лиды путешествует по Старому Свету на инвалидной коляске

31 августа 2016 13:20
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Новости Беларуси. И напоследок о необычном страннике. Житель Лиды отправился в путешествие по Европе на инвалидной коляске. За 60 дней Александр Авдевич уже проехал Литву, Латвию, Эстонию, и еще 6 стран. Проезжая по городам и весям, путешественник часто останавливается у наших соотечественников за рубежом.

31 августа его принимали в посольстве Беларуси в Париже. Примечательно, что каждого, кто встречается на пути у странника, он учит двум словам: Беларусь и Лида. После остановки в городе над Сеной Авдевич продолжит путь. Впереди еще две страны: Испания и Португалия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Путешествия

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