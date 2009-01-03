Житель Костюковичского района центнерами измеряет удои своих коров

В его частном хозяйстве 25 буренок. За прошлый год это стадо принесло почти 115 тонн молока. В этом планы и вовсе генеральные.

Всех своих кормилец Александр Запекин знает по именам. Он не фермер и не директор животноводческого хозяйства. Начинал хозяин с четырех буренок, продолжил восемью, потом шестнадцатью. А к году быка и вовсе достиг поголовья в 25 животных.

На своей "волге" доморощенный животновод перевез почти 270 тонн молока. Местный молокозавод принимает его с удовольствием. Недавно даже подарили доильный аппарат. С ним на каждое доение уходит 5-7 минут. Вручную дояр со стадом никак не управился бы. Жена ведь – медсестрой в больнице работает. Помогать по хозяйству времени почти нет.

За год это подворье сдало государству почти 115 тонн молока. Не каждому фермеру под силу. Правда, хозяева признаются – работы очень много. В 5 утра – подъем, после 10 вечера – отбой. Работы много, но и прибыль немалая. Запекины в Липовке считаются людьми зажиточными. К тому же молоко всегда на столе.

Кстати, Новый год Запекины считают удачным. Стадо собираются увеличить в два раза. И даже заведут своего бычка-производителя. Год Быка, как никак.