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Житель Кличева из вторсырья соорудил катамаран, квадроцикл, трицикл и багги

18 октября 2010 12:36
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22 года Анатолий Михайлович Коврик руководит любительским объединением «Труд, творчество, инициатива» при кличевском районном Доме культуры. На счету Коврика уже более 20 разработок различных моделей — мини-тракторы, плуги, окучники, косилки, тележки, картофелесажалка… И все это работает, хоть и сделано преимущественно из «вторсырья». А еще — веломобиль, вездеход, катамаран, квадроцикл и трицикл. Одно из последних изобретений – багги, пишет «Могилевская правда».

Анатолий Коврик:
 Передний мост вместе с колесами мы позаимствовали для багги у «Запорожца», задние колеса — от «Москвича», еще — запчасти от «ЗиЛ-130», от мотоцикла, от «ГАЗ-69». Возились со сваркой, гнули под гидравлическим прессом трубы, вытачивали недостающие запчасти.   

# общество

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