Житель Гродно Олег Вахрушев за два года смастерил легкомоторный самолет

После многочисленных проверок и испытаний, машину официально допустили к полетам. И вот сегодня авиатор-любитель прошел первое испытание небом.

Оживление на старом гродненском аэродроме царит с самого утра. Небольшие самолеты здесь не редкость, но полета этого аппарата ждут с нетерпением. Местный кулибин Олег Вахрушев смастерил его еще несколько лет назад, но разрешение на взлет получил только сейчас. Перед полетом – обязательная подготовка машины. В этом деле спешка ни к чему. Ведь от надежности конструкции зависит жизнь пилота.

Каждый винтик должен стоять на своем месте, а все рычаги двигаться плавно и строго по схеме. Одним ключом и отверткой здесь не обойтись. Чтобы добиться точности иногда приходится применять и грубую силу. В конце концов, самолет получил сертификацию в национальном реестре воздушных судов и допущен к полетам. А его характеристики не уступают аналогичным аппаратам известных мировых производителей. Вне конкуренции и безопасность. Машина может приземлиться даже с выключенным двигателем. Правда, одному Олегу Алексеевичу собрать такой самолет было бы сложно. На помощь пришли друзья-авиаторы. Бывшие военные летчики идею, снова вернуться в небо, поддержали.

Первый полет – на предельно низких высотах. В воздухе машина идеально выполняет команды пилота. Сильный боковой ветер только добавляет экстрима. Для военного летчика и по совместительству авиаконструктора Олега Вахрушева это событие в двойне приятно. Еще не остыл двигатель после сегодняшнего полета, а у Олега Алексеевича уже новые планы. Следующий самолет должен на порядок превосходить своего предшественника. В реализации нового проекта друзья авиаторы обещали помочь. Вот только сроки окончания работ никто не называет. Летательные аппараты отставные военные строят исключительно за свои пенсии.