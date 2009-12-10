Житель Гродненского района хранил на кухне 14 тысяч петард

Он оборудовал собственную кухню под склад пиротехники. Это самая крупная партия взрывоопасного товара обнаруженного в этом году.

Небольшая деревушка Конюхи Гродненской области, в которой проживают в основном пенсионеры, сегодня на первой странице милицейской сводки. И дело вовсе не в соседских склоках. Здесь раскрыли подпольную точку по продаже новомодной пиротехники. Местный житель снабжал взрывоопасным товаром подростков из соседних деревень. Удивило оперативников даже не количество петард, которых насчитали больше 14 тысяч, а способ их хранения.

Алексей Шинкоренко, начальник отделения милиции (Скидель) Гродненского РОВД:

– При осмотре его жилого дома, прямо в жилой комнате на холодильнике был обнаружен картонный короб, в котором находилось более 14 тысяч штук пиротехнических изделий. Изделия достаточно разнообразные. Присутствовали там как маломощные петарды, так и достаточно крупные петарды и ракеты.

Все петарды были без соответствующих сертификатов. А значит, представляли угрозу для потенциальных покупателей. Об этом владелец арсенала естественно не задумывался. Такое отношение к петардам у большинства продавцов взрывоопасных фейерверков. В канун праздников они активно предлагают всем желающим свой товар на городских рынках.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

– Выявление и пресечение фактов незаконного оборота пиротехнических изделий всегда было на особом контроле правоохранителей. А после известных событий в России, это направление стало приоритетным. В этом году уже выявлено 16 фактов нарушений, в ходе различных мероприятий изъято около 15 тысяч единиц различных пиротехнических изделий. По всем фактам проводятся проверки.

За незаконную реализацию пиротехники, кроме конфискации товара, горе-предпринимателей привлекут и к административной ответственности. Если вина будет доказана, придется заплатить немалый штраф.